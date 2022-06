"Allegri sbuffa per l'impasse che si è creata e che è inattesa nelle proporzioni". Scrive così l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, spiegando che il tecnico della Juve, a due settimane dal raduno in vista della prossima stagione, spera in una rapida svolta della società sul mercato, dove finora si è registrato un immobilismo pressochè totale sia sul fronte degli acquisti che su quello delle cessioni. Anche i tifosi, dal canto loro, non nascondono le proprie preoccupazioni, "esplose" sui social soprattutto nella giornata di ieri dopo l'annuncio del rinnovo di Mattia De Sciglio, accolto con ben poco favore, e la contestuale notizia dell'imminente ritorno di Alvaro Morata all'Atletico Madrid.