In vista di Verona-Juventus, si pensava che Massimiliano Allegri avrebbe schierato in difesa Daniele Rugani, alla prima presenza da titolare in stagione, accanto a Giorgio Chiellini. Invece però, al fianco del capitano, l'allenatore bianconero (a scanso di nuove sorprese nelle formazioni ufficiali) ha optato per Leonardo Bonucci. Questo perché Rugani soffre di un problema intestinale. Tuttavia Allegri avrebbe potuto pure scegliere Matthijs De Ligt, un po' più fresco atleticamente. E invece, ecco Bonucci al Bentegodi: il tecnico, in un momento di crisi, si affida alla sua collaudata coppia difensiva di veterani.