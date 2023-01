Massimilianoha parlato ai microfoni didopo la vittoria della suacontro l’Udinese: “Stiamo facendo un percorso bello però dobbiamo alzare l’asticella a livello di prestazioni. Abbiamo avuto situazioni favorevoli, abbiamo concesso un po’ di tiri, l’Udinese è una squadra forte fisicamente. Poi siamo cresciuti. Per vincere, il livello tecnico è determinante. Di Maria fa delle grandi giocate, di un altro livello. Però se non abbiamo la voglia di metterci in gioco non andiamo da nessuna parte”.- "Abbiamo difeso bene. Abbiamo preso delle buone punizioni. Di Maria ha giocato 70 minuti a buoni livelli. Veniva da tanto tempo di stop e ha fatto una buina partita, quindi sono contento. Quando ricominceremo a giocare ogni 4 giorni ci sarà bisogno di recuperare tutti".- "Nel primo tempo siamo stati un po’ troppo precipitosi con un po’ di cross frettolosi e alcune palle sprecate. Nel secondo tempo McKennie ha fatto la mezzala e avevamo più pressione sul portatore di palla. Miretti ha fatto una buona partita ma in quel ruolo ha fatto un po’ più fatica. Sapevamo comunque quali potevano essere le nostre difficoltà."- "Locatelli ha fatto fatica perché veniva da una prestazione importante con la Cremonese e molto dispendiosa a livello fisico, poi è stato anche ammonito. Paredes ha qualità talmente straordinarie nel verticalizzare che secondo me deve imparare giocare meno sul corto"."Sarà una bellissima serata. È sempre bello giocare a Napoli e troveremo uno stadio pieno. Il Napoli è la favorita per lo scudetto. Noi dobbiamo confermare quanto di buono fatto nelle ultime partite".- "Non è che lo sto gestendo. È un anno che è fuori quindi il rischio infortuni è dietro l’angolo. A Cremona è entrato e ha fatto bene e anche oggi ha avuto fiammate importanti. Quando rientrano da infortuni così lunghi è importante recuperare con calma"."È stata una bellissima serata anche con il ricordo di Gianluca, dobbiamo fare un passo alla volta. L’importante è raggiungere obiettivo del quarto posto".