Juventus-Udinese, in scena alle 18 all'Allianz Stadium di Torino, è il secondo anticipo della 17esima giornata di Serie A. Calciomercato.com analizza con la moviola tutti gli episodi arbitrali dubbi della gara:





JUVENTUS-UDINESE h. 18.00

MARCHETTI

VIVENZI – ROSSI C.

IV: VOLPI

VAR: LA PENNA

AVAR: DIONISI



76' - Beto si fa largo in area, Alex Sandro per contenerlo lo strattona in area, rischiando il penalty.



64' - Di Maria scodella per Paredes, che viene contenuto energicamente da Becao: per Marchetti non ci sono gli estremi per concedere il rigore, proteste dell'argentino.



35' - Locatelli, per evitare una ripartenza, spende il fallo su Lovric e finisce sul taccuino dei cattivi.