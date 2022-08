Nel post Juve-Spezia Max Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole



"Abbiamo fatto bene all’inizio, poi abbiamo rallentato troppo dando coraggio allo Spezia. Potevamo fare meglio, non abbiamo subito gol e concesso zero agli avversari

Dobbiamo gestire le partite, sia con il pallone tra i piedi che quando non lo abbiamo.



SINGOLI - "Miretti si è mosso bene. Kean ha fatto una buona partita, si è reso disponibile. L’abbiamo innescato poco vicino all’aria, dobbiamo migliorare, ma sono contento di lui. Paredes è un giocatore forte, tecnico. Ci darà una mano a velocizzare il giro palla. Bisogna smarcarci meglio e fornire più linee di passaggio"



ATTACCANTI - "Dusan può ancora migliorare dentro l’area, nella pulizia del gioco. Milik anche, oggi ha fatto un grande gol. Vlahovic è bravo sulle punizioni, stiamo facendo bene sulle palle inattive. Per Firenze dobbiamo continuare così".