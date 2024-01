Juve, Allegri sorride: Chiesa in gruppo, Rabiot rientra domani. In recupero per il Sassuolo

Redazione CM

In casa Juventus cresce l'ottimismo in merito alla presenza, martedì sera contro il Sassuolo nel posticipo della 20esima giornata di Serie A, di Federico Chiesa e Adrien Rabiot.



IL REPORT - Dopo la seduta parzialmente in gruppo di ieri, oggi Chiesa ha svolto l'intero allenamento con il resto dei compagni. Ancora a parte invece Rabiot, anche se già per la giornata di domani è atteso il rientro in gruppo del francese.