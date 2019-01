Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, parla in conferenza stampa dopo la vittoria di Bologna. Il tecnico bianconero parla anche di Leonardo Spinazzola: "Ha fatto una buona partita per essere la prima, è un giocatore importante per noi, quindi al momento rimane alla Juventus, anche perché con l'infortunio di Cuadrado dobbiamo avere quattro terzini. Con la società abbiamo parlato el momento abbiamo valutato che la soluzione migliore è che rimanga con noi. Poi è normale, se troveremo un sostituto, lui ha bisogno di giocare con un pochino più di continuità, però questo al momento non può succedere".