Massimiliano Allegri ha parlato ai colleghi della carta stampata del futuro di Gonzalo Higuain: “Spero che resti ma bisogna aspettare il Mondiale - ha dichiarato il tecnico biancoenero -. Non so se arriva un’offertona e poi la forza della Juve è saper accontentare chi vuole andare via.” Ma chi potrebbe arrivare al posto dell'Argentino? Anche su questo allegri ha le idee chiare: "Morata o Martial? Serve un centravanti e comunque il prossimo anno Manzukic non farà più l’ala ma tornerà a fare il centravanti."