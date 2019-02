Ieri, oggi e domani:torna a Madrid per una sfida che dirà molto sul percorso dellain Champions League, ma anche su quello dello stesso tecnico campione d'Italia.E' la sera dell’11 aprile e la Juve lascia Madrid con l’amarezza di un’impresa sfiorata e sfumata al settimo minuto di recupero, quando Ronaldo scaglia alle spalle di Szczesny il rigore che porta il Real in semifinale di Champions League. “Il calcio è bestiale”, commenta Allegri, che interpellato sul proprio futuro risponde a caldo: “Ho ancora un contratto, dovrò parlare con il presidente Agnelli”. Un altro presidente, di nome. Una scelta precisa da parte della dirigenza madridista, che aveva identificato in Max uno dei candidati ideali al dopo-Zidane. Il tecnico bianconero ringrazia, ma rifiuta la proposta: “”.