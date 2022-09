Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato così dell'ottimo avvio di stagione dell'ex bianconero Paulo Dybala con la Roma: "Rimpianti? Quando si prendono decisioni non si devono avere rimpianti, va bene così sia per noi che per lui. Anzi sono contento per Paulo, sta facendo bene alla Roma. I giallorossi hanno fatto un ottimo mercato. Con la Roma abbiamo fatto una bella partita, dispiace per come è andata a finire".