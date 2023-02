Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal derby contro il Torino: "Ripensare a quello che era successo prima del derby d'andata non ha senso. Dobbiamo portare a casa questi tre punti, contro un Torino rognoso e ci vorrà una partita importante. Barrenechea si allena costantemente con noi: ha debuttato in Champions, sta bene, sa giocare a calcio e stasera lo farà vedere. Pogba e Chiesa sono in panchina, vedremo come si evolverà la partita. Certamente Chiesa ne ha più di Pogba, che non fa una partita da quest'estate".