Sono giorni di frenetica attesa quelli che stanno vivendo i tifosi della. Il vertice di mercato frae il presidentepotrebbe cambiare in fatti le gerarchie non solo del club bianconero, ma addirittura di mezza Europa. Sì perché l'allenatore livornese è uno dei più stimati ambiti e corteggiati non solo in Italia, ma anche all'estero e- In Serie A ci sonoche guardano al vertice con grande attenzione. Non è un segreto che Allegri sia il preferito diche credette in lui quando lo portò a Torino e farebbe carte false per portarlo all'Inter. L'alternativa per i nerazzurri in caso di addio a Spalletti è invece, che sta continuando a prendere tempo con la Roma, altra spettatrice interessata, perché sogna un ritorno in bianconero, ma non disdegnerebbe l'approdo in nerazzurro.- Allegri, come vi abbiamo raccontato ( LEGGI QUI ) farà richieste importanti alla Juventus perché considera l'attuale ciclo finito e vuole garanzie su quella che considera una rivoluzione necessaria. Alle sue spalle però non c'è solo l'Inter, bensì, riporta il Corriere dello Sport anche ilche nelle ultime settimane ha iniziato a spingere verso un addio a ThomasAllegri spinge per rimanere a Torino, ma alle sue condizioni e se non ci sarà accordo la panchina dei parigini inizierà a diventare una ricca tentazione.