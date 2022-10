Le parole di Allegri, tecnico della Juventus, a Mediaset prima della gara contro il Benfica:



LA PARTITA - "Abbiamo da perdere, non siamo qualificati in Europa League, una partita con un solo risultato per tenere aperta la speranza. Partita giusta, seria, come le ultime due".



RAMMARICO - "Le cose vanno in un certo modo, si vede che non eravamo pronti, abbiamo sbagliato. Ora ne abbiamo vinte due, non vuol dire che siamo usciti da una situazione non bella".



GATTI - "Dovevo scegliere tra lui e Rugani, Alex Sandro dopo il Derby problema all'anca, stamattina si é alzato e non stava bene. Gatti deve stare sereno".



KEAN - "Ho preferito lui, speriamo di averla azzeccata. Importante stare dentro la partita fino al fischio finale".