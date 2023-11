Quando siamo a un terzo del campionato,prefissato dalla società, e ricordato dall'allenatore appena se ne presenta l'occasione: il ritorno in Champions League nel 2024-25, con la conquista, almeno, del quarto posto in classifica. Al momento, occupata dalla Roma e dal Bologna.per un club come la Juve, che per tradizione è 'obbligata' a giocare per lo, anche dopo uno degli anni più travagliati della sua storia (esattamente un anno fa tutto il Cda, presidente Agnelli compreso, rassegnava le dimissioni). Ed è evidente che la squadra bianconera, per punti fatti e importanza delle prestazioni e dei risultati, sia assolutamente in corsa per giocarsi il tricolore con Inter, Milan e Napoli. D'altro canto, proprio la posizione consolidata rispetto al quinto postodi gennaio (con obiettivi quali Berardi, De Paul e Fabian Ruiz),fanno pensare a una giocarsi tutte le carte possibili per terminare al meglio questa stagione,anche nella prossima annata sportiva. E allo stesso tempo, la sensazione è cheper il futuro, una volta raggiunto il traguardo del ritorno in Europa. Al momento, tutte le ipotesi sono aperte, e: vediamo, ad oggi,