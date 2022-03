Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, parla in conferenza stampa di Dusan Vlahovic: "Sono contento del suo lavoro, non era facile, quando arrivi alla Juventus devi avere un'attenzione diversa. Quando arrivi qui la palla è più pesante. Dusan sta lavorando bene, deve migliorare come tutti. Ci ho parlato ieri, deve essere più pulito nel gioco, quello deve essere un suo obiettivo principale per sprecare meno energie fisiche ed alzare il suo livello di qualità tecnica. Ma è arrivato dalla Fiorentina e bisogna dargli tempo per arrivare a questi livelli".