Il flop di sabato sera con l'Empoli ha semplicemente messo il punto esclamativo su tutti i problemi della mediana bianconera, con la dirigenza bianconera ormai alle corde. Le esigenze di bilancio hanno sempre imposto il discorso che, dopo Manuel Locatelli, sarebbe potuto arrivare un altro giocatore solo a patto che almeno un altro fosse partito.. Ora proseguono le riflessioni, qualcosa serve, Allegri lo vuole, eppure una decisione riguardo al fatto di affondare un colpo non è ancora stata presa definitivamente. Nel frattempo le piste che si tengono vive sono sempre le stesse.anche quella che a questo punto accontenterebbe maggiormente il tecnico bianconero che dalla prima aveva dato disponibilità al ritorno del bosniaco. Il Barcellona può darlo in prestito anche biennale, si sa da tempo.inferiore non solo a quello attuale (8,3 milioni) ma anche a quanto percepiva alla Juve prima dell'addio (6,5 milioni), non rientrando nel decreto crescita questa è la proposta bianconera, il resto verrà lasciato sul piatto da Pjanic e in parte compensato dalle prime due mensilità già in via di pagamento dal Barça.un anno in più di Pjanic, ingaggio simile ma pronto a rientrare nei vantaggi fiscali, anche se il belga arriva da un grave infortunio e deve essere pagato andando in scadenza: il Dortmund chiede circa 5 milioni.a patto di inserire un diritto di riscatto sostanzioso, quello che serve ad Allegri però è un giocatore con caratteristiche forse diverse.