Miralem Pjanic non ha cambiato idea e nonostante il tempo stia stringendo sempre più, il suo tarlo più importante resta quello di tornare a vestire la maglia della Juventus. Il centrocampista è ormai fuori da ogni programma con il Barcellona e tutte le parti sono d'accordo che la strada migliore sia quella dell'uscita anche gratis pur di risparmiare il suo ricco ingaggio.



VUOLE LA JUVE - E Pjanic non aspetta altro che la chiamata decisiva del club bianconero per cui sta facendo di tutto e per cui ha smesso di nascondersi. Anche a mezzo social, come dimostrano i messaggi di commento ai post dei suoi vecchi compagni (come a Bonucci nella foto) che vorrebbe ridiventassero anche nuovi.



LA JUVE ASPETTA - Massimiliano Allegri ha già dato più volte il suo benestare al ritorno di Pjanic, ma quello che al momento frena tutto è proprio la situazione contrattuale del bosniaco, emigrato in Spagna soltanto da un anno e, quindi, impossibilitato dall'usufruire dei vantaggi del decreto crescita, non è al momento in cima alla lista dei desiderabili della Juventus che sta continuando a prendere tempo e valutando piste alternative a lui come ad esempio Axel Witsel. Pjanic spinge, ma il tempo è sempre meno.