Domani la Juventus si allenerà alla Continassa prima della partenza per Manchester. Bianconeri in campo al centro tecnico alle ore 11.45 e al termine della sessione di allenamento la squadra di Allegri partirà per Manchester dall'aeroporto di Caselle. Una volta a Manchester, alle ore 17.55 locali, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri parlerà assieme ad un calciatore della Juventus.