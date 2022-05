La Juventus ha aperto oggi le porte della Continassa con Massimiliano Allegri che ha diretto la seduto in vista della sfida di venerdì contro il Genoa. Ecco cos'è successo.Classico fine allenamento per Vlahovic, con Padoin e Allegri che è rimasto a seguire il serbo da vicino: stop e tiro in porta contro Pinsoglio.Termina qui l'allenamento aperto, dopo una partitella 6vs6: segnano Kean (dopo tanti errori) e Vlahovic. Anche Rugani in grande spolvero, tra gol e salvataggi.Inizia la partitella, a ranghi ridottissimi (via anche Bonucci e Chiellini), arbitrata da De Ligt. 6 contro 6, il primo gol è di Kean. Poi Vlahovic!e il terzino italiano che resta a terra con le mani sul volto. Esce zoppicando con il problema che sembra alla caviglia sinistra.Passaggio sbagliato e Arthur lascia la seduta, svestendosi della casacca di "terzo uomo". Era il regista nell'esercizio di Allegri. Il brasiliano aveva comunque un programma personalizzato in palestra già programmato, ma il nervosismo rimane.- Si vede anche McKennie che inizia il lavoro di recupero con un preparatore personale.Bernardeschi lascia il campo e lavora a parte. Problemino anche per Kean, che si ferma per qualche istante dopo un colpo.Inizia la partitella, con la squadra divisa in due. Esercizio improntato sul possesso: dopo 15 passaggi, si tira nelle piccole porte. Zakaria, Rabiot e De Ligt non partecipano all'esercizio.Inizia il torello: gruppo diviso in due, si gioca a due tocchi. Danilo lavora in palestra: lavoro personalizzato già programmato.Chiellini guida il gruppo: inizia il riscaldamento. Leggera corsetta, tra gli applausi dei tifosi. Danilo out in questa prima fase.Arriva la squadra al completo: inizia l'allenamento con un discorso di Allegri.Ecco gli Under aggregati alla squadra: si vedono Miretti e Palumbo.Scende in campo Locatelli, insieme al suo preparatore. Continua il lavoro di recupero per il centrocampista.Si vedono già Cuadrado e De Sciglio: allenamento differenziato, corsa e ripetute sul terzo campo del centro sportivo.