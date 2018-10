E' stato un “giorno dopo” di lavoro, quello che ha coinvolto la Juventus di ritorno da Manchester, in seguito alla vittoria di ieri sera in Champions League. Come si legge sul sito ufficiale del club bianconero, la squadra è atterrata a Caselle nel primo pomeriggio di oggi, dopodichè si è spostata al Training Center Continassa per l’allenamento: come sempre, in un giorno post-gara, i protagonisti della serata di ieri contro lo United hanno svolto una seduta di scarico, mentre il resto del gruppo ha lavorato su atletica e tecnica. Domani l’appuntamento è fissato al mattino.