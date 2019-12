Pomeriggio di lavoro verso l’ultima partita del girone di Champions League per Bonucci e compagni. Oggi i bianconeri, già aritmeticamente primi del gruppo D, si sono allenati per preparare la trasferta di mercoledì sera a Leverkusen contro il Bayer 04, con una seduta tattica condita da partita e lavoro di rapidità.



Domani la giornata si aprirà con l’allenamento in mattinata (11:15 CET con i primi 15’ aperti al pubblico), seguito dalla partenza per la Germania e dalla conferenza stampa bianconera (ore 18.45).