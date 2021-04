Juan Cuadrado è diventato un punto fermo, anzi insostituibile della Juve. Più invecchia e più diventa decisivo. E per il club bianconero è uno dei pochi giocatori sul cui futuro non ci sono dubbi: in scadenza al 30 giugno 2022, appena possibile firmerà il rinnovo di contratto con prolungamento di una o due stagioni.