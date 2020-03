Altra giornata nera per la Juventus in Borsa. Il titolo del club bianconero ha perso quasi il 7% nella mattinata di oggi. Il valore delle azioni della società è tornato indietro al maggio 2018. Come riporta Ilbianconero.com I motivi della crisi sono sostanzialmente tre: i pochi ricavi emersi dalla trimestrale, il problema coronavirus ma anche la tensione Russia-Arabia sul greggio che ha convinto tanti investitori a cedere le proprie azioni.