Non c’è pace per Moise Kean. Durante le vacanze all'estero, l’attaccante bianconero è stato raggiunto da una brutta notizia. La sua casa a Torino è stata oggetto di un furto, ancora ignoto il bottino dei ladri. A dare l’allarme è stata la domestica, che ha trovato l'abitazione in disordine e una finestra spalancata.



MOMENTO NO - Dopo la stagione altalenante con la Juve, sono giorni concitati per l'attaccante. Ha infatti fatto notizia per aver dato l’addio al ritiro della nazionale italiana Under 21, pochi giorni prima del via agli Europei di categoria. La scelta è avvenuta di comune accordo col tecnico Nicolato dopo un duro colloquio tra i due e la presa di coscienza di entrambi che non c'erano le motivazioni giuste per proseguire questa avventura insieme.



TANTI CASI - Non si tratta di una novità. Già il 2 giugno scorso i ladri avevano fatto visita anche a Kaio Jorge, portando via, tra gioielli e orologi di lusso, anche un Range Rover. Andando indietro nel tempo però compaiono altri casi, come quello della villa di Angel Di Maria. Un colpo però fallito poiché dall’abitazione i ladri non hanno rubato nulla. L’argentino infatti era in casa e la polizia è intervenuta prontamente, fermando i responsabili.