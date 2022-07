Dopo aver soffiato Bremer all'Inter, la Juventus è al lavoro per centrare altri due colpi di mercato. Il preferito di Allegri per l'attacco resta Morata: l'Atletico Madrid chiede 20 milioni di euro per lo spagnolo.



A centrocampo pronto l'assalto all'argentino Leadro Paredes del PSG, mentre ha perso quota l'esterno sinistro Kostic dell'Eintracht Francoforte. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sullo sfondo resta Zaniolo della Roma, in difesa è apprezzato da tempo Milenkovic della Fiorentina.