Mattia Perin resta, come vice Szczesny e poi per il rinnovo si vedrà. Daniele a Rugani pure, a questo punto sembra poter essere lui il quarto centrale nel caso in cui Merih Demiral dovesse lasciare la base. E poi c’è il duello tra De Sciglio e Pellegrini, uno dei due sarà il vice Alex Sandro. Sono quindi almeno tre i ripescati tra i rientri dal prestito in casa Juve.