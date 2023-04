(settima sconfitta del campionato) e perde anche il secondo posto sul campo. Mercoledì vedremo se il Coni le ridarà almeno il terzo o se spariranno le illusioni e resteranno gli asterischi. Dionisi gioca a calcio e si sa dall’anno scorso, sarà bello vederlo presto su una panchina importante e con giocatori di maggiore qualità.Troppo poco davvero, ma le Coppe pesano anche se non sono la Champions e anzi fra giovedì e domenica è spesso anche peggio. E Lisbona e l’Europa League per la Juventus sono certo più importanti di Reggio Emilia e campionato,ma per Vlahovic che lo gioca deve essere persino peggio: qualche pallonata buttata in avanti su cui il serbo si getta sempre generoso ma già sapendo che non arriverò mai in tempo. Finirà esausto, senza avere tirato in porta. Anche questa è una colpa, e soprattutto non solo sua. Dionisi è subito più intraprendente di Allegri, ma pure conscio che aggredire la Juventus è l’ultima cosa da fare se vuoi davvero farle male.Numero di Perin, salvataggio di Gatti, che poi centra pure un autopalo e infine il gran gol di Defrel, al quarto angolo consecutivo, di fatto la stessa lunghissima azione,cala gli assi: prima Di Maria e Cuadrado, poi Chiesa (e Miretti, che asso ancora non è) infine Pogba. Aumenta la pressione bianconera, ma l’unica vera occasione da gol è del solito Rabiot, di testa, su cui si oppone bravissimo il portiere Consigli. In realtà,Nelle prime 11 partite del girone di ritorno, Dionisi ha messo insieme 23 punti, una piccola impresa. Solo Napoli (25) e Lazio (24) ne hanno fatti di più. La Juventus 21, il Milan 15, l’Inter 14. Ad Allegri restano il Coni e le Coppe, cioè lo Sporting e poi l’Inter.@GianniVisnadi