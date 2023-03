e denunciarlo come fatto anomalo e ingiusto, è inutile esercizio di scalata a mani nudi di una vetrata insaponata.per – tra l’altro – falso in bilancio e aggiotaggio, è nella grammatica processuale, così come lo sarà l’eccezione di competenza territoriale delle difese, per spostare il dibattimento da Torino a Milano o Roma.Non dovrebbe essere questo il caso, ma perché tutti i gradi di giudizio vengano esauriti, l’eventuale sentenza definitiva per l’inchiesta Prisma si avrà fra 3 anni. Vorrebbero forse, gli arrampicatori a mani insaponate, che l’iter processuale sportivo partisse solo allora?Il 19 aprile, il Coni prenderà posizione sulla prima sentenza, quella che ha riscritto la classifica. Nei prossimi giorni la Procura federale chiederà il deferimento per la manovra stipendi e i rapporti con le “società amiche” (e non riguarderà ovviamente solo la Juventus), l’Uefa aspetta vigile e arrabbiata perché la “nuova” Juventus non ha mai preso le distanza dalla “vecchia” e dal suo progetto Superlega,la Juventus più che impegnata a dimostrare la propria innocenza, si sta battendo per sollevare eccezioni e trovare errori tecnici, inseguendo l’assoluzione nella forma più che nella sostanza.Ricorrere al Tar e chiedere il blocco del campionato, qualora il Coni dovesse confermare la sentenza della Corte federale di appello o dopo l’eventuale giudizio negativo sulla manovra stipendi (che arriverà a campionato presumibilmente finito). La Juventus ha già fatto ricorso al Tar per avere la “carta Covisoc”, che avrebbe potuto aiutare i legali a invalidare il meno 15. Ha violato la clausola compromissoria, forzando i tempi. La Figc ha fatto ricorso, per non creare un precedente e salvaguardare un principio.e se saranno negative potrebbero esserlo sia in senso finanziario sia in senso meramente di classifica, retrocessione compresa,violando i regolamenti che ha sottoscritto e portandosi fuori dal sistema pur di fare valere le proprie ragioni.