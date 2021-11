Lo vogliono tutti, questo è un problema. Sicuramente per la Juve, che su Julian Alvarez è presente da tempo ma ora ha una posizione decisamente defilata in questa corsa. Il talento del River Plate era già stato chiesto ai tempi in cui Francescoli sognava Higuain, ora ha superato ogni tipo di esame. Ma l'asta al miglior offerente rischia di tagliare fuori la Juve, ci sono le big d'Italia e del resto d'Europa, con un club della Bundesliga in pole.