Hanno destato molta curiosità le notizie degli incontri tenuti dalla Juventus in serata con gli agenti di Koulibaly e Zaniolo; in particolare, i rappresentanti di quest'ultimo, Vigorelli e Busiello, risultano aver incluso nella conversazione anche il profilo di Marko Arnautovic, l'attaccante del Bologna.



VICE-VLAHOVIC - Arnautovic, per il quale gli agenti hanno il mandato, andrebbe ad occupare la casella da attaccante di riserva o partner offensivo di Vlahovic. Una serata caldissima per la Juventus, che attende ansiosa l'arrivo dei rinforzi prima della tournée americana.