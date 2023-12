Tifoso bianconero, campione del Mondo @MotoGP per la seconda volta consecutiva



Ovazione per @PeccoBagnaia pic.twitter.com/QIaf7qKDiL — JuventusFC (@juventusfc) December 8, 2023

All'Allianz Stadium per la sfida trai bianconeri hanno accolto un tifoso speciale. Sul terreno dello Stadium è infatti sceso nel prepartita anche, campione del mondo di Moto GP e. Interrogato da Dazn sulle sue aspettative rispetto alla gara, Bagnaia ha risposto così:"Diciamo che durante la stagione è un po' complicato, però ora ho un po' di tempo libero ed è un piacere seguirla. Sono contentissimo di essere qui e voglio godermi la serata"."Spero di no, la mia è stata una stagione molto complicata, con più alti che bassi: essere riuscito a vincere è fantastico e faccio un grande in bocca al lupo alla Juve"."Speriamo. Assolutamente, speriamo che vada bene"."Io penso la tenacia, è sempre fondamentale e la dimostra sempre. Mi piace molto"."Non voglio dire niente, voglio vedere la partita e basta"."Spero che l'obiettivo finale possa essere raggiunto allo stesso modo, quindi spero di sì. Mi sento spesso con Miretti e Perin".