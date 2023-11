C'è anche il rinnovo di Gleison Bremer tra quelli in dirittura d'arrivo in casa Juve. Il difensore brasiliano, dopo nemmeno un anno e mezzo dal passaggio in bianconero, prolungherà fino al 30 giugno 2028 allo stesso ingaggio (tra i 5 e i 6 milioni netti), permettendo così alla Juve di abbattere sensibilmente la quota annuale di ammortamento.