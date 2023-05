, che questa sera ad Empoli potrebbe blindare - sul campo - la partecipazione alla prossima Champions League, messa tuttavia a fortissimo rischio dall’alta probabilità di ricevere in giornata una nuova penalizzazione in classifica per mano della Corte Federale di Appello.del club bianconero per la stagione che verrà, condizionando anche la scelta o meno di puntare su determinati calciatori. Tra questi c’è pure, che nelle passate settimaneper un’altra stagione (il suo contratto scade il prossimo 30 giugno),- Insieme alle note problematiche giudiziarie della Juve e l’assenza totale di qualsivoglia garanzia di partecipare alle prossime competizioni europee,- che ha ribadito con forza la sua centralità nel progetto e il ruolo di plenipotenziario dell’area tecnica affibiatogli dal patron John Elkann al momento di ricordare che anche la scelta del futuro direttore sportivo dovrà passare da lui -dopo una stagione decisamente al di sotto delle aspettative. 8 gol e 7 assist distribuiti tra campionato ed Europa League, ma a far riflettere è in particolareLa scialba prova di Siviglia, condita dal clamoroso errore a tu per tu con Bounou nel primo tempo sullo 0-0, è lo specchio che tra Di Maria e la Juve non sia mai scoccata la scintilla dal punto di vista tecnico. E non ha certo contribuito l’approccio alle partite spesso attendista da parte di Allegri, che più di qualche perplessità ha sollevato nello spogliatoio e non ha contribuito ad esaltare le qualità di calciatori come il Fideo.- l’ex PSG è un classe ‘87 -la probabilissima assenza dalla prossima Champions League e l’accesso conseguente ad introiti vitali per le casse del club spingono verso una separazione che soltanto qualche mese sembrava più lontana. Complice l’ambientamento di Di Maria e della sua famiglia alla realtà italiana e a quella di Torino. Ma gli ennesimi scossoni in arrivo sul fronte sportivo e giudiziario rischiano di riscrivere il copione una volta di più.