La Juventus ha messo nel mirino non solo Bremer e Koulibaly, ma sta anche allargando gli orizzonti all'estero dove, in casa PSG, piace molto Presnel Kimpembe. Per il club parigino, riporta la Gazzetta, il difensore francese ha una valutazione di 25 milioni di euro, ma potrebbe accettare anche eventuali scambi.