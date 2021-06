"Gli farei sentire la fiducia, ovviamente se questa fiducia c’è, e questo non lo possiamo sapere". Da 10 a 10, l'ex bianconeroha confermato i dubbi sulle reali intenzioni dellanei confronti di. E fiducia è una parola chiave per la Joya, al termine di una stagione disastrosa, soprattutto a livello personale.. Con Pirlo Dybala non è mai stato un vero e proprio punto di riferimento per la Juve e il suo rendimento ne ha inevitabilmente risentito: solo 5 gol in 26 presenze complessive, numeri che poco hanno a che fare con quello cui il fantasista ha abituato i tifosi bianconeri.. Non una sorpresa, certo, ma il punto definitivo di una stagione da dimenticare. Non un addio alla Seleccion ma un arrivederci, come ha sottolineato il ctche però ha lanciato anche un segnale importante: "Il valore è fuori discussione, spero che recuperi presto spazio, forma e importanza e che torni con noi".- Recuperare importanza con il club per riprendersi la maglia dell'Albiceleste. Ma dove?. Vero che perDybala è un punto fermo da cui ripartire, ma la sua conferma passa da due nodi cruciali da sciogliere. Il primo non riguarda direttamente la Joya ma, perché l'addio del portoghese avvicinerebbe nettamente la permanenza del numero 10 a Torino, ma la cessione di CR7 è complicata: solosembrano piste plausibili, ma si attendono sviluppi concreti che potrebbero arrivare da un prossimo incontro con Mendes.: in stallo, causa anche la svolta dirigenziale con l'addio di Paratici e la promozione di Cherubini, i contatti con l'entourage del giocatore, con l'obiettivo della società di scendere sotto i 10 milioni di euro a stagione di ingaggio che non collima al momento con le intenzioni del giocatore. Tutto fermo con la Juve, ma per Dybala sarà un'estate cruciale: riconquistare la fiducia del club e riguadagnare l'importanza chiesta da Scaloni per riprendersi la maglia della Nazionale. E lasciarsi alle spalle un anno da dimenticare.