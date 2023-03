Troppo importante la decisione che verrà presa dal Collegio di Garanzia del Coni che si riunirà il 19 aprile a sezioni unite, il ricorso presentato dalla Juve (e da tutti i dirigenti inibiti) può cambiare radicalmente la programmazione anche futura. Pure per quel che riguarda i rinnovi di due top come Adrien Rabiot e Angel Di Maria, la conferma arriva proprio dalle parole del dg e ad Maurizio Scanavino: "Siamo a lavoro. Siamo a lavoro per la prossima stagione, dobbiamo però prima aspettare di vedere cosa succederà nel mese di aprile. Abbiamo tanti appuntamenti importanti, il primo il 19, poi ci giochiamo l'Europa League e la Coppa Italia... Quindi vedremo"