Mentre l'Ajax centrava il colpaccio, gli occhi dei dirigenti della Juve erano particolarmente attenti. Non tanto e non solo per quel che riguarda Matthjis de Ligt, ma anche per gli altri talenti che hanno stupito tutti. Come Donny Van de Beek, autore del gol del momentaneo 1-1 in Juve-Ajax e da qualche settimana finito nel mirino (tra le altre) proprio di Juve e Roma. Tutto può succedere, Van de Beek si sente pronto a lasciare l'Olanda, ma nelle scorse ore ha ribadito anche la possibilità di restare ancora all'Ajax, proprio come fatto da De Ligt. Solo strategia di mercato? Intanto la Juve osserva e ci pensa sempre più.