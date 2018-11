Nel giorno del suo 121esimo compleanno la Juventus ha proseguito il lavoro sul campo in vista della sfida di sabato sera contro il Cagliari e attraverso il sito ufficiale del club bianconero arrivano aggiornamento sullo stato degli infortunati.



ECCO IL REPORT

Oggi sarà anche il suo compleanno e un giorno festivo, ma la Juventus non si riposa, anzi... C’è la partita contro il Cagliari all’orizzonte e i bianconeri si sono ritrovati già questa mattina al JTC per proseguire la marcia di avvicinamento all’incontro. Durante la seduta odierna Chiellini e Bernardeschi hanno sostenuto un lavoro personalizzato, mentre il gruppo si è dedicato alla parte tecnica, con torello, possesso palla ed esercizi sui calci piazzati.