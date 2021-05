. Tre partite giocate in una oppure una in tre, a Bologna le orecchie tese ai risultati di Napoli e Bergamo e alla fine della rumba l’urto liberatorio dei ragazzi di Pirlo: il pareggio interno del Napoli col Verona vale una stagione.tagliando qualche ramo secco senza però rivoltare panchina e squadra come calzini vecchi. Nel frattempo sospirone di sollievo, in cassa pioverà una bella doccia di milioni e forse, dico forse, lo smacco della Superlega, seppellita nel pubblico ludibrio, troverà unguenti e carezze per stemperarsi nel ricordo e chissà pure nelle annunciate punizioni capitali dell’Uefa.Il Bologna è stato un onesto sparring partner ma già alla mezz’ora di gioco la sua fragile barca affondava sotto i colpi di Madama,’.e gol della bandiera quasi ai titoli di coda del subentrato Orsolini. Nessun episodio oscuro che comunque non avrebbe inciso sul risultato. Un gol annullato a Palacio, uno a Kulusevski per posizione chiara di offside. Valeri ha trascorso una serata di relativo relax e le malelingue sono state costrette a rinfoderare fialette e pozioni velenose. Sarà per la prossima volta., “ha giocato cinque partite di fila e deve tirare il fiato”, spiega Paratici ai microfoni di Dazn. Morata-Dybala è la coppia di attacco, Kulusevski e Chiesa sono i guastatori sulle fasce, Rabiot e Danilo gli interni nel 4-4-2 di Pirlo che schiera Cuadrado, De Ligt, Chiellini e Alex Sandro nel pacchetto arretrato. Il Bologna indossa il consueto 4-2-3-1 con Palacio esterno a sinistra a Barrow punta centrale (si fa per dire, non beccherà un pallone).Morata sfonda a sinistra e di tacco serve Kulusevski, De Silvestri resta imbambolato a guardarlo effettuare il cross a beneficio di Rabiot, tiro corretto da Medel sulla traversa e Chiesa, rapace, si avventa per il tap in vincente: 1-0 Juventus.Pressing e contropressing, la squadra di Pirlo inizialmente fatica un po’ ad uscire pulita col gioco e si rifugia in qualche lancio lungo sulle punte, Morata dà di cozzo contro il granitico Soumaoro, Dybala guizza e incrocia gli spigoli di Medel, schierato al centro della difesa bolognese. Pressing e contropressing, dicevo: lì per i ragazzi di Mihajlovic sembrano prendere campo e coraggio ma è un fuoco di paglia, un paio di tiri dalla media distanza di Schouten facilmente assorbiti da Szczesny e parecchio calcio ruminato, innocuo per l’avversaria. L’illusione della rimonta sfuma alla mezz’ora. Diabolico dribbling e controdribbling in area di rigore felsinea di Dybala ai danni di Skov Olsen, un autentico gioco di prestigio pedatorio, e pallone scucchiaiato per il capoccione di Morata, lo spagnolo nel dubbio (8palla dentro? Palla fuori) ci mette la fronte e realizza il facilissimo raddoppio juventino. La Signora non è placata, ma gioca con il cervello: tiene molto bassi Cuadrado e Alex Sandro, si affida ai lanci lunghi e agli affondo di Kulusevski che spazzano via De Silvestri e giusto allo scadere del tempo, palla avanti-palla indietro sulla trequarti destra fra Chiesa, Kulusevski e Rabiot che scodella il 3-0. Match virtualmente terminato.Gol lampo di Palacio, annullato, l’argentino era scattato in posizione di fuorigioco. Replica fulminea di Morata innescato da un lunghissimo rilancio del suo portiere, controllo e tiro di sinistra che Skorupski corregge nella propria porta.. Fine del match e inizio dell’accademia bianconera. Tirassegno di Chiesa e Kulusevski (nel frattempo Mihajlovic ha invertito le posizioni degli esterni di difesa, Tomiyasu passa a sinistra De Silvestri a destra), Madama gioca sul velluto, si diverte senonché le orecchie dei giocatori si appizzano a captare i risultati dei due campi che scottano. Alla panchina della Juve arriva la notizia che. Ma guai a far filtrare la notizia a quelli che sgambettano sul prato. Girandola di cambi (vi rimando al tabellino) e uno scampolo di gloria anche per Pinsoglio, l’eterno secondo di Szczesny. Pari del Verona!!! Esulta la panchina e la lieta novella tracima anche sul campo, portata da Bernardeschi che prima di subentrare a Danilo aveva saputo del vantaggio del Napoli. Kulusevski, benedetto ragazzo, segna un gol strepitoso con un fendente che s’infila da destra a sinistra nel sacco di Skorupski, peccato che il rosso svedese avesse ricevuto palla in posizione irregolare. C’è ancora tempo per il gol di Orsolini (subentrato a Skov Olsen) su assist al bacio dell’immenso Palacio e per un palo colpito da Dybala.Bologna-Juventus: 1-4 (primo tempo 0-3).Marcatori: 6’ pt Chiesa (J), 29’ pt Morata (J), 45’ Rabiot (J), 3’ st Morata (J), 40’ st Orsolini (B).Assist: 29’ pt Dybala (J), 45’ pt Kulusevski (J).BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Medel (13’ st Antov), Soumaoro, De Silvestri (23’ st Faragò); Svanberg, Schouten (35’ st Baldursson); Skov Olsen (12’ st Orsolini), Vignato (13’ Sansone), Palacio; Barrow. All. Mihajlovic.JUVENTUS (4-4-2): Sczcesny (23’ Pinsoglio); Cuadrado, De Light (1’ st Bonucci), Chiellini (13’ st Arthur), Sandro; Kulusevski, Danilo (22’ st Bernardeschi), Rabiot, Chiesa (13’ st McKennie); Dybala, Morata. All. Pirlo.Arbitro: Valeri di Roma.Ammoniti: 37’ pt Morata (J), 43’ pt Medel (B), 20’ st McKennie (B).