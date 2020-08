La Roma ha cambiato proprietà ma l'idea suè sempre la stessa: non si tocca. Il nuovo presidente Dan Friedkin non ha nessuna intenzione di perdere uno dei migliori talenti del calcio italiano. I giallorossi vogliono tenere Nicolò e lui non vuole spostarsi dalla capitale.. Nicolò chiederà delle garanzie per il futuro: più dal punto di vista tecnico che economico, aspetto comunque anche quello da ridiscutere.- Dopo essere uscito dal tunnel nel quale era caduto a gennaio scorso con la rottura del legamento crociato, Zaniolo ha ritrovato il sorriso spensierato di un ragazzo che a 21 anni è già una certezza.. L'infortunio di quest'anno gli aveva cancellato ogni speranza, l'emergenza Covid ha fatto slittare tutto e così Nicolò può rientrare tra i convocati del ct Mancini.- Intanto su di lui ha messo gli occhi mezza Europa: dal Borussia Dortmund ai club della Premier;. Nicolò è un pallino fisso del CFO Paratici, che ha ancora davanti agli occhi quella cavalcata all'ultima giornata proprio contro i bianconeri con assist finale a Perotti.. Zaniolo si è innamorato di Roma e della Roma, e presto incontrerà la società per definire il futuro.- Intanto il giocatore ha passato le vacanze in Sardegna dove negli ultimi giorni stanno risalendo i contagi da coroavirus: dopo essersi sottoposto al tampone, Nicolò ha raggiunto le Cinque Terre per festeggiare il compleanno della madre che oggi compie 43 anni.affronterà rispettivamente Bosnia e Olanda nella Nations League.