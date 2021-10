La Juventus perde ancora. Un primo tempo incolore per i bianconeri che cadono 2-1 a Verona, sconfitti e annichiliti a tratti dalla squadra di Tudor. Doppietta di Simeone e secondo ko in pochi giorni, dopo quello allo Stadium contro il Sassuolo. Nel mirino dei tifosi sono finiti un po' tutti, da Agnelli ai giocatori, passando per la dirigenza e, ovviamente, Massimiliano Allegri. E' lui l'indiziato principale, il bersaglio e il colpevole di questo inizio da horror per i bianconeri. Numeri alla mano peggio di Pirlo e Sarri, per la Juve è notte fonda. I tifosi non lo risparmiano, anzi: sui social vola l'hashtag #AllegriOut e c'è chi chiede a gran voce le dimissioni...



