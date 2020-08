Non c'è ancora intesa tra la Juventus e Gonzalo Higuain. Un altro giorno è andato e il Pipita è fisso a Torino, dove fa spola tra la Continassa e il suo appartamento in zona Crocetta. Dopo la chiacchierata con Andrea Pirlo, anche Gonzalo ha accelerato le 'pratiche', metaforiche e non, del suo addio: ha dato mandato a suo fratello Nicolas di trovare l'occasione migliore e allo stesso tempo di trattare la buonuscita dalla Juventus. Il mercato attorno al Pipita però fatica a decollare, come racconta Tuttosport: c'è qualche proposta in Premier, come West Ham e Newcastle, ma manca un vero e proprio club in pole per portarlo nella propria scuderia.