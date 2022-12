Doppia seduta odierna in casa Juventus in vista della ripresa del campionato che vedrà i bianconeri impegnati contro la Cremonese. Lavoro personalizzato per Juan Cuadrado dopo i controlli effettuati ieri al JMedical. Anche Paul Pogba e Dusan Vlahovic hanno proseguito nel lavoro personalizzato lontano dal resto dei compagni per recuperare dai rispettivi infortuni.