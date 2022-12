Tra le varie squadre interessate a Sasa Lukic ci sono anche Roma e Napoli. Il centrocampista è in uscita dal Torino ma il direttore tecnico granata, Davide Vagnati, non ha intenzione di fare sconti sul prezzo.



Per acquistare Lukic dal Torino servono 15 milioni di euro: è questo il prezzo fissato da Vagnati per lasciar partire a gennaio il centrocampista. Se non dovesse arrivare nessuna offerta di questa entità ogni discorso riguardante la sua cessione verrà rimandato a gennaio.