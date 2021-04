Il tecnico della Juve Andrea Pirlo ha parlato anche in conferenza stampa al Gewiss Stadium al termine della sconfitta di misura rimediata dai suoi dopo una prova intensa sul piano tattico: “Brucia perché non meritavamo di perdere, abbiamo fatto un'ottima gara contro una grande squadra, abbiamo interpretato bene la gara e andare via con un risultato negativo inficia sul nostro umore ma dobbiamo riprenderci".



CATTIVERIA SOTTO PORTA- "Abbiamo fatto bene ma non abbiamo sfruttato le occasioni, soprattutto nel primo tempo, sapevamo che sarebbe stata una gara intensa e con grande aggressività".



ASSENZA CR7- "Con i se e con i ma non si va da nessuna parte, chi è andato in campo ha fatto quello che doveva fare. Lui è un campione e qualcosa in più la poteva dare, è normale".



CAMBI- "Chiesa e McKennie purtroppo sono usciti per infortunio e ho messo dentro chi avevo a dispoziione, loro avevano qualche scelta in più, ma la gara è stata decisa da un episodio".



PRESSIONE- "Sono abituato fin da quando ero giocatore, lascio parlare".



COPPA ITALIA- "Questa gara ci insegna che si gioca sempre contro una squadra di altissmo livello, l’Atalanta lo sta dimostrando, ci prepareremo per giocare contro una squadra forte".



CUADRADO- "Ha fatto una grande partita mettendo in difficoltà sempre la loro difesa, peccato solo per il risultato finale".