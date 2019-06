, visto lo stallo in cui si trova la Juve per la scelta del nuovo allenatore. Però siamo sicuri che non sia stato Allegri a spingere per un “dentro o fuori” e per una risposta societaria che, noblesse oblige, doveva almeno rispettare i tempi richiesti dall’allenatore labronico?Pare di no. E pare che non fossero d’accordo. Il Presidente non voleva il ritorno di Conte: non ha digerito certi modi, certe dichiarazioni, certe porte sbattute.era un sogno,già partito e...