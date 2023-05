Piove sul bagnato in casa Juventus, vicina alla seconda sconfitta consecutiva dopo il ko di Empoli. All'82' del match dell'Allianz Stadium contro il Milan - sul punteggio di 1-0 per i rossoneri - Massimiliano Allegri, tecnico della Vecchia Signora, è stato costretto a sostituire Gleison Bremer per un problema muscolare. Al suo posto, è subentrato Leonardo Bonucci.