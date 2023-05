Si chiude malissimo il rapporto fra Angel Di Maria e l'Allianz Stadium. L'argentino è appena stato sostituito al 63' di Juventus-Milan, in quella che può essere la sua ultima partita a Torino da bianconero: bordate di fischi dalla tifoseria bianconera per il Fideo, deludente in questa stagione e negli ultimi giorni anche protagonista di screzi sui social con alcuni tifosi della Vecchia Signora.