Tutto anticipato. La laurea prima dell'esame vero, cioè quello del campo. Andrea Pirlo prenderà il diploma da allenatore e poi inizierà a seguire la sua Juventus in campo. A raccontarlo è la Gazzetta dello Sport, che spiega: "Andrea Pirlo inizierà la stagione da «laureato» a Coverciano: la discussione della tesi per il Master Uefa Pro, il massimo corso per allenatore, inizialmente prevista ad ottobre, è stata anticipata a metà settembre. Pirlo poteva comunque già sedersi su una panchina di A in quanto iscritto al corso".