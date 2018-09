E' aperta la vendita dei biglietti per la partita di Champions League tra Juventus e Young Boys, esordio casalingo per i bianconeri dopo la trasferta di Valencia. Ecco il comunicato ufficiale del club bianconero a riguardo:



"2 ottobre, ore 18.55. La Juve esordisce nell'edizione 2018/19 della Champions League contro gli svizzeri dello Young Boys.



E' iniziata la prima fase di vendita, riservata agli abbonati, che si protrarrà fino alle 23.59 di mercoledì 5 settembre alle 23.59. A loro sarà riservata una tariffa ridotta.



Tutti coloro che invece hanno il proprio posto in abbonamento nei settori riservati UEFA, potranno a partire da venerdì 7 fino a domenica 9 settembre, effettuare la prelazione su un altro posto all’interno dell’Allianz Stadium, utilizzando i consueti canali Listicket".